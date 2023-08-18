Депутат ГД Сухарев предложил оборудовать учебные автомобили видеорегистраторами
- РИА Новости
В обращении законодатель отметил, что, в соответствии с постановлением правительства от 2014 года, все автомобили, которые используются для сдачи экзаменов в ГИБДД, должны быть оборудованы системами аудио- и видеонаблюдения (АВН).
Вместе с тем в процессе проведения практических учебных занятий наличие систем АВН в автомобилях необязательно. Существующий ГОСТ для данных автомобилей указывает, что они лишь могут быть оборудованы видеорегистраторами.
Таким образом, в случае отсутствия в учебном автомобиле системы видеорегистрации у ученика нет возможности получить достоверную картину процесса своего вождения, а в случае ДТП нет доказательств, которые могли бы подтвердить его невиновность, отметил Сухарев.
«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас поручить рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части установления обязательных требований по оборудованию системами АВН учебных автомобилей, на которых проводятся учебные занятия», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Межрегиональной ассоциации автошкол заявили о важности обучения электросамокатчиков.