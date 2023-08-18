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Депутат ГД Сухарев предложил оборудовать учебные автомобили видеорегистраторами

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оборудовать автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Сухарев предложил оборудовать учебные автомобили видеорегистраторами
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что, в соответствии с постановлением правительства от 2014 года, все автомобили, которые используются для сдачи экзаменов в ГИБДД, должны быть оборудованы системами аудио- и видеонаблюдения (АВН).

Вместе с тем в процессе проведения практических учебных занятий наличие систем АВН в автомобилях необязательно. Существующий ГОСТ для данных автомобилей указывает, что они лишь могут быть оборудованы видеорегистраторами.

Таким образом, в случае отсутствия в учебном автомобиле системы видеорегистрации у ученика нет возможности получить достоверную картину процесса своего вождения, а в случае ДТП нет доказательств, которые могли бы подтвердить его невиновность, отметил Сухарев.

«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас поручить рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части установления обязательных требований по оборудованию системами АВН учебных автомобилей, на которых проводятся учебные занятия», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Межрегиональной ассоциации автошкол заявили о важности обучения электросамокатчиков.

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