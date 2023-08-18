Депутат ГД Сухарев предложил оборудовать учебные автомобили видеорегистраторами

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оборудовать автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что, в соответствии с постановлением правительства от 2014 года, все автомобили, которые используются для сдачи экзаменов в ГИБДД, должны быть оборудованы системами аудио- и видеонаблюдения (АВН).

Вместе с тем в процессе проведения практических учебных занятий наличие систем АВН в автомобилях необязательно. Существующий ГОСТ для данных автомобилей указывает, что они лишь могут быть оборудованы видеорегистраторами.

Таким образом, в случае отсутствия в учебном автомобиле системы видеорегистрации у ученика нет возможности получить достоверную картину процесса своего вождения, а в случае ДТП нет доказательств, которые могли бы подтвердить его невиновность, отметил Сухарев.

«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас поручить рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений в действующее законодательство в части установления обязательных требований по оборудованию системами АВН учебных автомобилей, на которых проводятся учебные занятия», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Межрегиональной ассоциации автошкол заявили о важности обучения электросамокатчиков.