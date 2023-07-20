В Межрегиональной ассоциации автошкол заявили о важности обучения электросамокатчиков

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева прокомментировала в беседе с RT предложение приравнять к мопедам электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы для управления ими требовалось получение прав категории М.

«Действительно, проблема СИМ сейчас актуальна. Статистика аварийности, которая показывает постоянный прирост этих аварий на пешеходных переходах, тротуарах, говорит о том, что, конечно, нужны какие-то меры, которые бы урегулировали данную ситуацию. Одно из предложений — это обучение. С получением категории М или отдельной подкатегории — это, конечно, будет определять законодатель», — пояснила собеседница RT.

По её словам, знания по безопасности лицам, которые управляют СИМ, обязательно нужны.

«Если такие меры будут приняты и решение будет реализовано, что это обучение в автошколах, то школы к этому готовы... Но сама нормативная опция — это не очень быстрый путь, если это федеральный закон, если это подзаконный акт — это время, а время, к сожалению, работает на то, что аварийность постоянно растёт, поэтому надо принимать меры и делать это достаточно быстро», — заключила эксперт.

Как пишет «Парламентская газета», электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие СИМ необходимо приравнять к мопедам, чтобы для управления ими требовалось получение прав категории М.

Соответствующие рекомендации планирует направить органам власти Общественная палата России после обсуждения их с экспертным сообществом на круглом столе 20 июля.

Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.