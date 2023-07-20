В Межрегиональной ассоциации автошкол заявили о важности обучения электросамокатчиков
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«Действительно, проблема СИМ сейчас актуальна. Статистика аварийности, которая показывает постоянный прирост этих аварий на пешеходных переходах, тротуарах, говорит о том, что, конечно, нужны какие-то меры, которые бы урегулировали данную ситуацию. Одно из предложений — это обучение. С получением категории М или отдельной подкатегории — это, конечно, будет определять законодатель», — пояснила собеседница RT.
По её словам, знания по безопасности лицам, которые управляют СИМ, обязательно нужны.
«Если такие меры будут приняты и решение будет реализовано, что это обучение в автошколах, то школы к этому готовы... Но сама нормативная опция — это не очень быстрый путь, если это федеральный закон, если это подзаконный акт — это время, а время, к сожалению, работает на то, что аварийность постоянно растёт, поэтому надо принимать меры и делать это достаточно быстро», — заключила эксперт.
Как пишет «Парламентская газета», электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие СИМ необходимо приравнять к мопедам, чтобы для управления ими требовалось получение прав категории М.
Соответствующие рекомендации планирует направить органам власти Общественная палата России после обсуждения их с экспертным сообществом на круглом столе 20 июля.
Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.