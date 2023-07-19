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В Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить предельно допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах. Копия обращения на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов
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В обращении парламентарий отметил, что осенью 2022 года правительство России утвердило изменения к Правилам дорожного движения в части введения ограничения скорости движения на электросамокатах: вне проезжей части максимально допустимая скорость — 25 км/ч, по проезжей части — до 60 км/ч.

Данная норма в настоящее время не дифференцирует электросамокаты, оборудованные шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами.

При этом как сами пользователи, так и специализированные интернет-ресурсы отмечают, что электросамокаты с литыми шинами являются более опасными в управлении.

Они имеют слабое сцепление с дорогой, жёсткую амортизацию, меньшую манёвренность, более уязвимы на скользких поверхностях, например во время дождя, заметил Власов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность снижения для электросамокатов с литыми бескамерными шинами предельно допустимой скорости движения вне проезжей части с 25 до 20 км/ч, а также рассмотреть вопрос о снижении максимально допустимой скорости движения на проезжей части», — говорится в обращении.

Ранее в ГИБДД заявили о росте почти на 60% числа ДТП с электросамокатами и другими СИМ в России. 

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