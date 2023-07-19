В Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить предельно допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах. Копия обращения на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что осенью 2022 года правительство России утвердило изменения к Правилам дорожного движения в части введения ограничения скорости движения на электросамокатах: вне проезжей части максимально допустимая скорость — 25 км/ч, по проезжей части — до 60 км/ч.

Данная норма в настоящее время не дифференцирует электросамокаты, оборудованные шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами.

При этом как сами пользователи, так и специализированные интернет-ресурсы отмечают, что электросамокаты с литыми шинами являются более опасными в управлении.

Они имеют слабое сцепление с дорогой, жёсткую амортизацию, меньшую манёвренность, более уязвимы на скользких поверхностях, например во время дождя, заметил Власов.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность снижения для электросамокатов с литыми бескамерными шинами предельно допустимой скорости движения вне проезжей части с 25 до 20 км/ч, а также рассмотреть вопрос о снижении максимально допустимой скорости движения на проезжей части», — говорится в обращении.

Ранее в ГИБДД заявили о росте почти на 60% числа ДТП с электросамокатами и другими СИМ в России.