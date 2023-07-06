В ГИБДД заявили о росте почти на 60% числа ДТП с электросамокатами и другими СИМ в России
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Об этом он сказал на пресс-конференции.
«В этом году в России число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось более чем на 56%», — цитирует его ТАСС.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН прокомментировала известие о том, что Минтранс намерен внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт о штрафах для водителей электросамокатов за нарушение ПДД.