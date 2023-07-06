Узнать больше

В ГИБДД заявили о росте почти на 60% числа ДТП с электросамокатами и другими СИМ в России

Короткая ссылка
Глава российского ГИБДД Михаил Черников заявил, что в текущем году в России почти на 60% выросло число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
В ГИБДД заявили о росте почти на 60% числа ДТП с электросамокатами и другими СИМ в России
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«В этом году в России число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось более чем на 56%», — цитирует его ТАСС.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН прокомментировала известие о том, что Минтранс намерен внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт о штрафах для водителей электросамокатов за нарушение ПДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить