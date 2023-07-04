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Автоэксперт Шапарин предложил ввести жёсткие штрафы за отсутствие регистрации электросамоката

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил мнение, что нужно ввести жёсткие штрафы за отсутствие регистрации электросамоката.
Автоэксперт Шапарин предложил ввести жёсткие штрафы за отсутствие регистрации электросамоката
  • Gettyimages.ru
  • © Elmar Gubisch

«В ПДД есть разграничения: электросамокат весом до 35 кг может находиться на тротуаре, а значит, он не приравнивается к участникам дорожного движения. Если вес самоката больше 35 кг, он должен находиться с правой стороны проезжей части. Но только кто их когда взвешивал? Они у нас даже не сертифицируются», — заявил эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По словам Шапарина, вместе с депутатом Михаилом Делягиным они внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий поправки в КоАП по электросамокатам.

«Мы предлагаем обязать владельцев регистрировать электросамокат через госуслуги в личном кабинете, получая на него номера, как на автомобиль. Это единственный способ идентифицировать электросамокат, особенно если он частный», — объяснил эксперт.

Он добавил, что за отсутствие регистрации самоката предлагается ввести жёсткие штрафы.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН прокомментировала известие о том, что Минтранс намерен внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт о штрафах для водителей электросамокатов за нарушение ПДД.

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