Водителей предложили временно лишать права управления при 10 неоплаченных штрафах

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил приостанавливать право управления транспортным средством («замораживать» водительское удостоверение), когда у водителя десять и более неоплаченных штрафов. Копия обращения на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова есть в распоряжении RT.

Как пояснил Крупник, в России систематически модернизируется нормативно-правовая база, направленная на повышение безопасности дорожного движения.

Он отметил, что внедрены многие правовые и технологические нововведения, реально снижающие количество дорожно-транспортных происшествий, травматизма и смертности.

«Однако среди некоторых недобросовестных автовладельцев до сих пор наблюдается пренебрежение к правилам дорожного движения. В СМИ часто сообщается, что тот или иной виновник очередного резонансного ДТП является злостным нарушителем дорожных правил и имеет целый ворох неоплаченных штрафов: десятки и сотни нарушений», — подчеркнул собеседник RT.

При этом, как добавил Крупник, крупные задолженности по штрафам не влияют на право нарушителя управлять автомобилем.

«В текущей ситуации прошу Вас рассмотреть возможность внедрения практики приостановки права управления транспортным средством («заморозки» водительского удостоверения) в случаях, когда водитель имеет 10 и более неоплаченных штрафов», — говорится в тексте обращения.

Ранее Крупник предложил считать участие родителей в торжественных школьных линейках уважительной причиной отсутствия на рабочем месте.