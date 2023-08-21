Участие в линейке предлагают считать уважительной причиной отсутствия на работе

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил считать участие родителей в торжественных школьных линейках уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

Ежегодно 1 сентября тысячи россиян провожают своих детей на торжественные линейки, приуроченные к празднованию Дня знаний, пояснил Крупник.

По его словам, обычно такие мероприятия проходят в первой половине дня. При этом присутствие родителей на линейках, особенно родителей первоклашек, является неотъемлемым атрибутом этого события, объяснил депутат.

«Первый поход ребёнка в школу является как важным событием для него самого, так и настоящим семейным праздником, первым серьёзным жизненным этапом, который преодолевает юный человек и гражданин», — подчеркнул собеседник RT.

Однако надо учитывать, что торжественные школьные собрания проходят в рабочее время — многие родители вынуждены любыми способами отпрашиваться с работы, добавил он.

Как добавил Крупник, данная практика, к сожалению, не способствует торжественной атмосфере Дня знаний.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность определения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвящённых празднованию Дня знаний (для родителей учеников начальных классов) и последнего звонка в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы», — говорится в тексте обращения.

Ранее общественный деятель, председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа и глава местного сообщества родителей Марианна Кристалинская рассказала RT, каких правил стоит придерживаться родителям школьников, чтобы сэкономить на покупке канцтоваров и учебных пособий в преддверии нового учебного года.

