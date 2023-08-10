Общественник Кристалинская посоветовала родителям не закупать школьные принадлежности с запасом

Общественный деятель, председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа и глава местного сообщества родителей Марианна Кристалинская рассказала RT, каких правил стоит придерживаться родителям школьников, чтобы сэкономить на покупке канцелярии и учебных пособий в преддверии нового учебного года.

По словам Кристалинской, перед Днём знаний стоит закупить минимум принадлежностей. Список того, что действительно понадобится ребёнку в школе, предоставит учитель в ходе родительского собрания, которое может состояться примерно через две недели после начала учебного процесса.

«Любой учитель, который набирает детей в первый класс, с большим пониманием и ответственностью подходит к своей работе и не откажется проконсультировать родителей по вопросу необходимых для ребёнка школьных принадлежностей. Ближе к середине сентября во многих школах наверняка пройдут тематические собрания, и вся необходимая информация будет предоставлена и поможет родителям сориентироваться», — уточнила собеседница RT.

Проявлять инициативу и закупать учебники или учебные пособия заранее и впрок тоже не стоит. Их обязаны выдавать детям бесплатно, напомнила эксперт.

«Всё, что входит в учебно-методический комплект, утверждённый школой, должно предоставляться детям бесплатно. Если учитель рекомендует купить что-то дополнительно, это можно обсудить и решить на общем собрании родителей», — добавила Кристалинская.

В том, что касается общих рекомендаций для родителей, эксперт посоветовала обратить внимание на школьные ярмарки и базары, которые откроются перед началом нового учебного года, а также на интернет-магазины, поскольку цены там обычно чуть ниже.

«Чем ближе к 1 сентября, тем выше могут быть цены», — резюмировала собеседница RT.

Ранее RT сообщал, что председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания социально важного перечня школьных товаров и принадлежностей, доступных к приобретению родителями по минимальной цене или в рамках соцпомощи.