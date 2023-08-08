В школах Подмосковья в новом учебном году запустят единую программу профориентации

Во всех школах Московской области с 1 сентября 2023 года будет действовать единая программа профориентации для учащихся 6—11-х классов, включая учащихся с ОВЗ и инвалидностью.

Об этом сообщает телеканал «360».

Профориентация будет проходить на трёх уровнях: базовом, основном и продвинутом. Каждый из них включает тематические уроки, тестирования, экскурсии на предприятия.

Школы на основании договоров осуществляют взаимодействие с профильными колледжами, вузами и предприятиями-партнёрами, прокомментировала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«В рамках сотрудничества школьники участвуют в ознакомительных практикумах, конференциях, мастер-классах, встречаются с преподавателями вузов и специалистами предприятий, посещают лекции», — добавила она.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в конкурс Всероссийской общественной премии «Гордость нации» добавили номинацию «Поколение Ум» за вклад молодёжи в развитие страны.