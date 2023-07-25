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В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания социально-важного перечня школьных товаров и принадлежностей, доступных к приобретению родителями по минимальной цене или в рамках социальной помощи. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Как пояснил Ветров, в последние годы в стране не утихают дискуссии о росте стоимости минимального набора, необходимого для сборов школьника к началу учебного года.

Он отметил, что в июле 2023 года медианная цена школьного набора выросла на 7% в сравнении с прошлым годом и составила 13,4 тыс. рублей.

«Безусловно, школьный набор для первоклассника значительно дороже, чем набор для ученика шестого — восьмого класса. А в ряде регионов траты на ребёнка перед Днём знаний могут быть сопоставимы со средней месячной зарплатой», — подчеркнул собеседник RT. 

Ветров добавил, что многим семьям такая нагрузка не по карману, что влечёт за собой рост закредитованности населения.

По его словам, общая задача состоит в обеспечении лучших условий для получения знаний подрастающим поколением.

«Прошу Вас оценить идею создания социально-важного перечня школьных товаров и принадлежностей, доступных к приобретению родителями по минимальной цене или в рамках социальной помощи. Другими словами, в каждом регионе должен появиться унифицированный «народный школьный набор», стоимость которого не должна превышать определённого ценового предела, доступного любой семье со средним доходом», — говорится в тексте обращения. 

Согласно инициативе, продажу таких наборов можно было бы организовать силами социально ориентированного бизнеса на базе самих школ в период подготовки к новому учебному году.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести для школьников практические общественно значимые занятия «Важные дела». 

В обращении законодатель отметила, что с 1 сентября 2022 года в школах проводится цикл внеурочных занятий «Разговоры о главном», направленных на нравственное просвещение учащихся.

Однако, как считает депутат, всякое теоретическое знание должно иметь практическое закрепление, а воспитание не является исключением. По её словам, эксперты отмечают, что наибольшее влияние на нравственное развитие человека, в особенности ребёнка, оказывает помощь другим людям.

Подробнее — в материале RT

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