В России в июле зафиксировали подорожание школьных наборов на 7%
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Об этом сообщают «Известия».
В школьные наборы входит форма, рюкзак, дневник, тетради, пенал, а также канцелярские принадлежности.
«Платформа ОФД» также уточняет, что в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи школьных принадлежностей упали на 10%.
Так, например, средняя цена школьных костюмов увеличилась на 20% — до 2,9 тыс. рублей, а покупать её стали реже практически на четверть. Дневник подорожал на 3%, а его продажи поднялись на 41%.
Ранее телеканал «360» сообщал, что партия «Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребёнка в школу».