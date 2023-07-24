В России в июле зафиксировали подорожание школьных наборов на 7%

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» заявил, что в России в июле 2023 года средняя цена школьного набора подорожала на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Теперь она составляет 13,4 тыс. рублей.

Об этом сообщают «Известия».

В школьные наборы входит форма, рюкзак, дневник, тетради, пенал, а также канцелярские принадлежности.

«Платформа ОФД» также уточняет, что в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи школьных принадлежностей упали на 10%.

Так, например, средняя цена школьных костюмов увеличилась на 20% — до 2,9 тыс. рублей, а покупать её стали реже практически на четверть. Дневник подорожал на 3%, а его продажи поднялись на 41%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что партия «Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребёнка в школу».