Депутат ГД Лантратова предложила ввести в школах практические воспитательные занятия

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести для школьников практические общественно значимые занятия «Важные дела». Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила, что с 1 сентября 2022 года в школах проводится цикл внеурочных занятий «Разговоры о главном», направленных на нравственное просвещение учащихся.

Однако, как считает депутат, всякое теоретическое знание должно иметь практическое закрепление, и воспитание не является исключением. По её словам, эксперты отмечают, что наибольшее влияние на нравственное развитие человека, в особенности ребёнка, оказывает помощь другим людям.

«В данной связи представляется целесообразным организовать в рамках внеурочных занятий из цикла «Разговоры о важном» серии практических занятий под общим названием «Важные дела». Во время данных занятий ученики смогут получить опыт общественно значимой деятельности: помощи незащищённым и нуждающимся категориям граждан, сохранения природы и памятников культуры родного региона, заботы о бездомных животных, содержащихся в питомниках, — говорится в обращении.

За особые успехи в данной деятельности законодатель предлагает рассмотреть механизмы поощрения учеников, в том числе в виде туристических поездок.

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