В России призвали разработать патриотические рекомендации по внешнему виду школьных товаров

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров и принадлежностей, поступающих в свободную розничную продажу в России. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как рассказал общественник, на адрес ассоциации поступают письма родителей школьников, обращающих внимание на «излишнее засилье» персонажей западной массовой культуры на школьных и учебных принадлежностях.

Он отметил, что в свободной продаже находятся тетради, дневники, прописи, пеналы, ранцы, письменные принадлежности с изображениями таких персонажей, как Человек-паук, Бэтмен, Капитан Америка.

С другой стороны, по словам Ветрова, практически невозможно найти в продаже школьные принадлежности и товары, где изображены российские персонажи или личности, прославляющие Россию и её достижения.

Нет тетрадей и прописей с портретом Юрия Гагарина, рюкзаков и ранцев с Александром Суворовым или Фёдором Достоевским, подчеркнул собеседник RT.

«В данной связи прошу Вас разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров и принадлежностей, поступающих в свободную розничную продажу в России», — говорится в тексте обращения.

Ранее Ветров предложил создать государственные рекомендации производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине.