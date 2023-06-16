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В России призвали разработать патриотические рекомендации по внешнему виду школьных товаров

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров и принадлежностей, поступающих в свободную розничную продажу в России. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
В России призвали разработать патриотические рекомендации по внешнему виду школьных товаров
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Как рассказал общественник, на адрес ассоциации поступают письма родителей школьников, обращающих внимание на «излишнее засилье» персонажей западной массовой культуры на школьных и учебных принадлежностях.

Он отметил, что в свободной продаже находятся тетради, дневники, прописи, пеналы, ранцы, письменные принадлежности с изображениями таких персонажей, как Человек-паук, Бэтмен, Капитан Америка.

С другой стороны, по словам Ветрова, практически невозможно найти в продаже школьные принадлежности и товары, где изображены российские персонажи или личности, прославляющие Россию и её достижения.

Нет тетрадей и прописей с портретом Юрия Гагарина, рюкзаков и ранцев с Александром Суворовым или Фёдором Достоевским, подчеркнул собеседник RT. 

«В данной связи прошу Вас разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров и принадлежностей, поступающих в свободную розничную продажу в России», — говорится в тексте обращения.

Ранее Ветров предложил создать государственные рекомендации производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине.

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