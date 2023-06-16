В России призвали разработать патриотические рекомендации по внешнему виду школьных товаров
- РИА Новости
- © Нина Зотина
Как рассказал общественник, на адрес ассоциации поступают письма родителей школьников, обращающих внимание на «излишнее засилье» персонажей западной массовой культуры на школьных и учебных принадлежностях.
Он отметил, что в свободной продаже находятся тетради, дневники, прописи, пеналы, ранцы, письменные принадлежности с изображениями таких персонажей, как Человек-паук, Бэтмен, Капитан Америка.
С другой стороны, по словам Ветрова, практически невозможно найти в продаже школьные принадлежности и товары, где изображены российские персонажи или личности, прославляющие Россию и её достижения.
Нет тетрадей и прописей с портретом Юрия Гагарина, рюкзаков и ранцев с Александром Суворовым или Фёдором Достоевским, подчеркнул собеседник RT.
«В данной связи прошу Вас разработать патриотические рекомендации для производителей по внешнему виду школьных товаров и принадлежностей, поступающих в свободную розничную продажу в России», — говорится в тексте обращения.
Ранее Ветров предложил создать государственные рекомендации производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине.