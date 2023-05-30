В России предложили дополнить рынок детских товаров посвящёнными ходу СВО игрушками

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать государственные рекомендации производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине. По его словам, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборными моделями и конструкторами военной техники, настольными играми, посвящёнными ходу СВО.

Копия обращения на имя уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой есть в распоряжении RT.

Ветров пояснил, что детские товары и игрушки — это один из инструментов воспитания и формирования мировоззрения человека в раннем возрасте.

По его словам, в настоящее время наблюдаются исторические процессы, накладывающие отпечаток на все сферы жизни. Безусловно, они также должны находить отражение и в сфере детского воспитания, чтобы «российские дети с малых лет учились патриотизму и могли отличать добро от зла», подчеркнул специалист.

«В данной связи прошу вас оценить идею о создании государственных рекомендаций производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине. К примеру, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборных моделей и конструкторов военной техники, настольных игр, посвящённых ходу СВО, интерактивных компьютерных программ», — говорится в обращении.

Ранее Ветров предложил создать государственный орган по морально-нравственному и психологическому контролю за товарами для детей.

По его словам, такое решение будет способствовать воспитанию подрастающего поколения в гармонии с традиционными российскими ценностями и культурными ориентирами.

Подробнее — в материале RT.