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В России призвали создать государственный орган для контроля за товарами для детей

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать государственный орган по морально-нравственному и психологическому контролю за товарами для детей. По его словам, такое решение будет способствовать воспитанию подрастающего поколения в гармонии с традиционными российскими ценностями и культурными ориентирами. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В России призвали создать государственный орган для контроля за товарами для детей
  • РИА Новости

Как пояснил собеседник RT, на прилавках отечественных магазинов представлено огромное количество различных детских товаров и, главное, игрушек, производящихся в различных странах мира.

«Безусловно, широкий ассортимент детских товаров свидетельствует о здоровом спросе и желании российских родителей обеспечить своих детей ради их гармоничного и счастливого развития», — подчеркнул эксперт.

Однако, по его словам, стоит отметить, что среди ассортимента классических детских товаров и игрушек часто встречаются позиции, вызывающее беспокойство за возможное влияние, которые они могут оказать на детскую психику: товары с пропагандой нетрадиционных ценностей, игрушки в виде солдат или военной техники Третьего рейха и многое другое.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внедрения на отечественный рынок детских товаров государственного органа по морально-нравственному и психологическому контролю, целью которого будет оздоровление отрасли и воспитанию подрастающего поколения в гармонии с традиционными российскими ценностями и культурными ориентирами», — говорится в тексте обращения.

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