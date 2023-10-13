Депутат Аксаков разъяснил детали законопроекта об оптимизации оплаты ЖКУ

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал сообщение о том, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект об оптимизации жилищно-коммунальных услуг, в котором смягчена проверка платежей за ЖКУ менее 60 тыс. рублей.

«Зачастую, чтобы провести оплату коммунальных услуг, гражданину приходится идентифицироваться, проводить сложные процедуры, требующие определённых затрат и усилий, поскольку этого требует действующее законодательство», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, эта сфера вряд ли криминализирована, но тем не менее она подпадает под обязательную идентификацию.

«Идентификацию плательщиков не нужно будет проводить при операциях по приёму от клиентов — физических лиц платежей по оплате за ЖКХ, в том числе задолженности, пени за просрочку, если их сумма не превышает 60 тыс. рублей», — сказал Аксаков.

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