Узнать больше

Специалист Магомедов: «умный» дом необходимо обезопасить от взлома

Короткая ссылка
Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов посоветовал владельцам «умных» устройств соблюдать правила цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой взлома.
Специалист Магомедов: «умный» дом необходимо обезопасить от взлома
  • Gettyimages.ru

«Необходимо в обязательном порядке поменять заводские пароли на всех устройствах. Новый пароль должен быть сложным, содержать буквы, цифры и символы», — поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт также предложил удостовериться в безопасности домашней беспроводной сети, установить на роутер сложный пароль и регулярно проверять сеть на подключение неопознанных устройств.

Затем Магомедов посоветовал организовать для компонентов «умного» дома обособленную подсеть, изолированную от основной. Так, по его словам, даже если злоумышленники взломают, например, «умную» колонку, они не получат доступа к смартфонам владельцев.

Ранее врач-офтальмолог Елена Полунина рекомендовала ограничить использование гаджетов людям с компьютерным зрительным синдромом (КЗС).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить