Специалист Магомедов: «умный» дом необходимо обезопасить от взлома

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов посоветовал владельцам «умных» устройств соблюдать правила цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой взлома.

«Необходимо в обязательном порядке поменять заводские пароли на всех устройствах. Новый пароль должен быть сложным, содержать буквы, цифры и символы», — поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт также предложил удостовериться в безопасности домашней беспроводной сети, установить на роутер сложный пароль и регулярно проверять сеть на подключение неопознанных устройств.

Затем Магомедов посоветовал организовать для компонентов «умного» дома обособленную подсеть, изолированную от основной. Так, по его словам, даже если злоумышленники взломают, например, «умную» колонку, они не получат доступа к смартфонам владельцев.

Ранее врач-офтальмолог Елена Полунина рекомендовала ограничить использование гаджетов людям с компьютерным зрительным синдромом (КЗС).