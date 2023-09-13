Офтальмолог Полунина рекомендовала ограничить использование гаджетов людям с КЗС

Врач-офтальмолог Елена Полунина рекомендовала ограничить использование гаджетов людям с компьютерным зрительным синдромом (КЗС).

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Полунина объяснила, что КЗС вызван перенапряжением глаз в процессе длительный работы за гаджетами.

Врач рекомендовала обратиться к специалисту, а также при длительной работе за компьютером делать перерывы хоты бы раз в час.

По словам Полуниной, можно также использовать глазные капли и делать упражнения.

Ранее врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач — лазерный хирург «СМ-Клиники», к. м. н. Светлана Миргородская рассказала, как избежать «компьютерного зрительного синдрома».