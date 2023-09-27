В Ставропольском крае ввели более 1,1 млн квадратных метров жилья с начала года

В Ставропольском крае ввели в эксплуатацию более 1,1 млн кв. м жилья с начала 2023 года, заявил на брифинге и.о. министра строительства Валерий Савченко.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Подавляющее большинство жилья — это объекты индивидуального жилищного строительства, и 265 тыс. кв. м — это многоквартирные жилые дома. После пандемии спрос на строительство индивидуальных жилых домов увеличился», — сказал Савченко.

Также стало известно, что в Хабаровском крае сдали ещё два дома для переселенцев из аварийного жилья, передаёт newizv.ru. Ключи получили 189 жителей Бикина в рамках реализации программы «Жильё и городская среда».

«В новостройках 48 и 33 квартиры. Возле домов установлены детские игровые и спортивный комплексы. Также предусмотрены парковочные места, все пешеходные дорожки и дворовые проезды заасфальтированы», — рассказала Анжелика Миронова, министр ЖКХ Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что в Москве 134 ветхих дома ликвидировали по технологии «умного» сноса в 2023 году.