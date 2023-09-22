В Москве 134 ветхих дома ликвидировали по технологии «умного» сноса в 2023 году

В Москве в 2023 году по технологии «умного» сноса демонтировано 134 дома в рамках программы реновации. Всего в этом году планируется демонтировать около 200 зданий.

Больше всего ветхих строений снесли на юго-востоке Москвы — 23 дома, передаёт НСН.

По словам исполняющего обязанности руководителя столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, за время действия программы снесено 277 пятиэтажек. По этому показателю лидируют ЗАО (42 дома), ВАО (36) и САО (35).

Он также отметил, что «умный» снос — это стандарт, который подразумевает экологичность, безопасность и грамотную утилизацию отходов.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с начала 2023 года сдали в эксплуатацию почти 670 тыс. кв. м жилья, что почти на 13,5% больше, чем годом ранее.