Узнать больше

В Москве 134 ветхих дома ликвидировали по технологии «умного» сноса в 2023 году

Короткая ссылка
В Москве в 2023 году по технологии «умного» сноса демонтировано 134 дома в рамках программы реновации. Всего в этом году планируется демонтировать около 200 зданий.
В Москве 134 ветхих дома ликвидировали по технологии «умного» сноса в 2023 году

Больше всего ветхих строений снесли на юго-востоке Москвы — 23 дома, передаёт НСН.

По словам исполняющего обязанности руководителя столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, за время действия программы снесено 277 пятиэтажек. По этому показателю лидируют ЗАО (42 дома), ВАО (36) и САО (35).

Он также отметил, что «умный» снос — это стандарт, который подразумевает экологичность, безопасность и грамотную утилизацию отходов.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с начала 2023 года сдали в эксплуатацию почти 670 тыс. кв. м жилья, что почти на 13,5% больше, чем годом ранее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить