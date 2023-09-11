Результаты нового исследования показали, что за лето 2023 года в России обороты онлайн-магазинов одежды выросли на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число покупок увеличилось на 53%.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «ЮKassa» и IT-компании «Эвотор».

Так, выросло число покупок обуви (42%) и нижнего белья (12%).

При этом, по данным компании «Эвотор», средний чек покупки обуви стал ниже на 6%, а нижнего белья — вырос на 5%.

Также увеличилось среднее количество посещений спа-салонов (39%), салонов красоты (30%) и несетевых спорт-центров (24%).

Средняя выручка спорт-центров выросла на 51%, у салонов красоты — на 41%, у спа-салонов ― на 36%.

Согласно данным компании «Эвотор», за летний период обороты турагентств увеличились на 26%, а обороты гостиниц ― на 15%.

Также, по данным «ЮKassa», за лето увеличился на 35% оборот платежей турагентств, подключённых к сервису. Оборот платежей за авиабилеты также вырос на 31%, а количество платежей — на 8%.

Аналитики «ЮKassa» отмечают рост оборота магазинов товаров для дома на 70%.

По данным компании «Эвотор», увеличилось число покупок стройматериалов (42%), кухонь (30%), мебели (29%) и окон (19%).

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования Lamoda и аналитического агентства A2:Research, 56% россиян признались, что хотели бы продлить лето, а 24% обрадовались бы, если бы лето длилось круглый год.