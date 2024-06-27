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Жена Ассанжа рассказала о планах супруга после освобождения

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Жена освобождённого основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла рассказала, чем планирует заняться супруг после освобождения.
Жена Ассанжа рассказала о планах супруга после освобождения
  • AP

«Джулиан собирается плавать ежедневно в океане, он собирается спать в нормальной постели, он собирается пробовать на вкус нормальную пищу, а ещё он собирается наслаждаться тем, что свободен», — цитирует её РИА Новости.

В Белом доме ранее заявили, что администрация непричастна к делу основателя WikiLeaks и его сделке с Минюстом США.

26 июня основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Позже стало известно, что суд освободил Ассанжа после признания им вины.

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