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СК: Бастрыкин высказыванием о ГД хотел привлечь внимание к проблеме миграции

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не имел умысла оскорбить депутатов Государственной думы, цитируя один из комментариев в соцсетях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
СК: Бастрыкин высказыванием о ГД хотел привлечь внимание к проблеме миграции
  • © СК РФ

По её словам, которые приводит пресс-служба СК России, Бастрыкин лишь стремился привлечь внимание нижней палаты парламента к необходимости законодательных изменений в сфере миграции.

«Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях», — отметила она.

Петренко добавила, что вместо того, чтобы обратить внимание на существующую проблему, обсуждается только одна «вырванная из контекста» фраза.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал высказывание Бастрыкина оскорблением россиян.

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