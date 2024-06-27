СК: Бастрыкин высказыванием о ГД хотел привлечь внимание к проблеме миграции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не имел умысла оскорбить депутатов Государственной думы, цитируя один из комментариев в соцсетях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, которые приводит пресс-служба СК России, Бастрыкин лишь стремился привлечь внимание нижней палаты парламента к необходимости законодательных изменений в сфере миграции.

«Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях», — отметила она.

Петренко добавила, что вместо того, чтобы обратить внимание на существующую проблему, обсуждается только одна «вырванная из контекста» фраза.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал высказывание Бастрыкина оскорблением россиян.