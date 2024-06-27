Медведев: СВО соответствует международному праву как случай самообороны

Проведение СВО идёт в соответствии с международным правом как случай самообороны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что использование вооружённых сил может считаться правомерным только в крайних случаях из санкции Совбеза ООН или для самообороны.

«Мы, как известно, трактуем проведение специальной военной операции как частный случай такой превентивной самообороны», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российские военнослужащие владеют инициативой на всей линии фронта.

Российский президент Владимир Путин 14 июня заявил, что предложение России по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта. Он подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.