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Медведев: хищение госактивов может считаться актом агрессии

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Изъятие государственных активов за границей при определённых условиях может расцениваться как акт агрессии.
Медведев: хищение госактивов может считаться актом агрессии
  • РИА Новости

С таким заявлением, как сообщает ТАСС, выступил на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума председатель Совбеза России Дмитрий Медведев.

«И даже стать casus belli (лат. «повод для войны». — RT), так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону», — добавил он, комментируя ситуацию с российскими активами на Западе.

Ранее в Минфине России допустили, что страна может навсегда лишиться заблокированных на Западе активов.

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