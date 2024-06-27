Медведев: хищение госактивов может считаться актом агрессии

Изъятие государственных активов за границей при определённых условиях может расцениваться как акт агрессии.

С таким заявлением, как сообщает ТАСС, выступил на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума председатель Совбеза России Дмитрий Медведев.

«И даже стать casus belli (лат. «повод для войны». — RT), так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону», — добавил он, комментируя ситуацию с российскими активами на Западе.

Ранее в Минфине России допустили, что страна может навсегда лишиться заблокированных на Западе активов.