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Медведев заявил, что инициатива Путина по Украине носит срочный характер

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Мирная инициатива российского президента Владимира Путина по Украине носит срочный характер, в дальнейшем переговоры будут вестись на худших для Киева условиях, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что инициатива Путина по Украине носит срочный характер
  • РИА Новости

«Важнейшее предложение... носит срочный характер... Последующие переговоры, а они рано или поздно, естественно, эти переговоры возникнут, а не случатся, они будут уже проходить на худших условиях», — цитирует его ТАСС.

Российский президент Владимир Путин 14 июня заявил, что предложение России по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта. 

Он подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.

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