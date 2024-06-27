Медведев заявил, что инициатива Путина по Украине носит срочный характер

Мирная инициатива российского президента Владимира Путина по Украине носит срочный характер, в дальнейшем переговоры будут вестись на худших для Киева условиях, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Важнейшее предложение... носит срочный характер... Последующие переговоры, а они рано или поздно, естественно, эти переговоры возникнут, а не случатся, они будут уже проходить на худших условиях», — цитирует его ТАСС.

Российский президент Владимир Путин 14 июня заявил, что предложение России по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта.

Он подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.