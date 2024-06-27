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Медведев: Россия не собирается нападать на страны Запада, им никто не угрожает

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Россия не имеет намерений нападать на страны Запада, о чём неоднократно заявлялось. Об этом сообщил председатель Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия не собирается нападать на страны Запада, им никто не угрожает
  • РИА Новости

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, Медведев подчеркнул, что странам Запада никто не угрожает.

«Мы на них не собираемся нападать, о чём неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные кампании развязывать», — приводит его слова РИА Новости.

Также в ходе своего выступления Медведев указал, что СВО соответствует международному праву как случай самообороны.

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