Медведев: Россия не собирается нападать на страны Запада, им никто не угрожает

Россия не имеет намерений нападать на страны Запада, о чём неоднократно заявлялось. Об этом сообщил председатель Совбеза России Дмитрий Медведев.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, Медведев подчеркнул, что странам Запада никто не угрожает.

«Мы на них не собираемся нападать, о чём неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные кампании развязывать», — приводит его слова РИА Новости.

Также в ходе своего выступления Медведев указал, что СВО соответствует международному праву как случай самообороны.