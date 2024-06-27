Медведев: Россия не собирается нападать на страны Запада, им никто не угрожает
- РИА Новости
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, Медведев подчеркнул, что странам Запада никто не угрожает.
«Мы на них не собираемся нападать, о чём неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные кампании развязывать», — приводит его слова РИА Новости.
Также в ходе своего выступления Медведев указал, что СВО соответствует международному праву как случай самообороны.