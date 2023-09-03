Молодёжь Донецка почтила память детей — жертв украинского терроризма

Молодые активисты Донецка возложили цветы у Аллеи Ангелов, почтили память детей, которые стали жертвами террористических действий украинского режима.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они начинают бить по тылу, по детским садам, по школам. Это уже нельзя назвать просто какой-то войной, это уже более похоже на терроризм», — поделился активист Дмитрий Коновалов.

Ранее сообщалось, что здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка ночью со стороны ВСУ.

Также сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.