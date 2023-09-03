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Молодёжь Донецка почтила память детей — жертв украинского терроризма

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Молодые активисты Донецка возложили цветы у Аллеи Ангелов, почтили память детей, которые стали жертвами террористических действий украинского режима.
Молодёжь Донецка почтила память детей — жертв украинского терроризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они начинают бить по тылу, по детским садам, по школам. Это уже нельзя назвать просто какой-то войной, это уже более похоже на терроризм», — поделился активист Дмитрий Коновалов.

Ранее сообщалось, что здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка ночью со стороны ВСУ.

Также сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.

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