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Полиция раскрыла детали дела о гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском

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Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых раскрыл некоторые обстоятельства по делу о смерти 16-летней девушки, чьё тело было найдено в лесополосе Каменска-Уральского 10 августа.
Полиция раскрыла детали дела о гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском
  • РИА Новости

Сообщение о пропаже девушки поступило в полицию Каменска-Уральского в 20:17 9 августа. За помощью в розыске дочери обратилась её мать, сообщил он в беседе с URA.RU.

Тело девушки представители МВД обнаружили 10 августа в небольшом овраге в 10—20 м от дороги, пролегающей вдоль лесопарковой зоны.

Горелых отметил, что выпускница девятого класса не состояла на учёте, ранее из дома не уходила. 8 августа в 23:00 она вернулась в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга, куда ездила по поводу поступления в педагогический колледж.

По его словам, у девушки был молодой человек, которому она незадолго до происшествия успела отправить видеосообщение.

В данный момент продолжаются следственные действия. Полицейские, в частности, ищут мобильный телефон девушки.

Ранее в СК Свердловской области сообщили, что тело 16-летней девушки было обнаружено в лесу в Каменске-Уральском.

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