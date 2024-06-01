Кабмин Армении: Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 июня провели телефонный разговор. Такую информацию приводит пресс-служба главы правительства республики.

В сообщении указывается, что глава российского государства поздравил армянского премьера с днём рождения.

«Никол Пашинян поблагодарил президента Российской Федерации за поздравления и наилучшие пожелания, а также за данное РЖД поручение как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные в Лорийской области из-за произошедшего 25—26 мая наводнения», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания РЖД приступила к восстановлению железных дорог Армении, получивших повреждения в результате наводнения.