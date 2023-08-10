В лесу в свердловском Каменске-Уральском нашли тело 16-летней девушки
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Проведён осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — отмечается в заявлении.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил, что о пропаже подростка в полицию сообщили 9 августа.
«Тело пропавшей без вести впоследствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочёсывали лесополосу в черте города», — отметил он.
Ранее в Белгородской области был задержан 42-летний подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы.