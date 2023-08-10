В лесу в свердловском Каменске-Уральском нашли тело 16-летней девушки

В СК Свердловской области заявили, что тело 16-летней девушки было обнаружено в лесу в Каменске-Уральском.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Проведён осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — отмечается в заявлении.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил, что о пропаже подростка в полицию сообщили 9 августа.

«Тело пропавшей без вести впоследствии обнаружили сотрудники полиции, когда прочёсывали лесополосу в черте города», — отметил он.

Ранее в Белгородской области был задержан 42-летний подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы.