Терапевт Каландия: в жаркую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания

Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал, что в жаркую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания и заболевания почек.

«При таком заболевании, как хроническая почечная недостаточность, почки могут не справляться с выведением воды и электролитов, что создаёт риск нарушения баланса жидкости в организме», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также в жару увеличивается концентрация пыли в воздухе, что может стать причиной обострения астмы.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.