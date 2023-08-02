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Терапевт Каландия: в жаркую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания

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Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал, что в жаркую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания и заболевания почек.
Терапевт Каландия: в жаркую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания
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«При таком заболевании, как хроническая почечная недостаточность, почки могут не справляться с выведением воды и электролитов, что создаёт риск нарушения баланса жидкости в организме», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, также в жару увеличивается концентрация пыли в воздухе, что может стать причиной обострения астмы.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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