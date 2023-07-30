Восемь человек получили травмы из-за урагана в Ульяновской области

В Минздраве Ульяновской области заявили, что в регионе восемь человек, включая троих детей, пострадали во время урагана.

Об этом, как сообщает РИА Новости, на заседании областного штаба по гражданской обороне и ЧС заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Олеся Колотик-Каменева.

«Два ребёнка после осмотра врача отпущены домой, одному потребовалась помощь челюстно-лицевого хирурга. Из пятерых взрослых один госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу с переломом ноги. Пациентам оказывается вся необходимая помощь», — отметила региональный министр.

Ранее в МЧС России сообщили, что в результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, ещё 67 пострадали.