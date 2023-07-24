В ГД предложили штрафовать владельцев за нежелание надевать на опасных собак намордники
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В беседе с «Парламентской газетой» Леонов, который является соавтором законопроекта, заявил, что размер штрафа составит от 1 до 3 тыс. рублей.
Как отметил депутат, в правительстве подготовили положительный ответ на документ с некоторыми замечаниями. Законопроект внесут в Госдуму после их устранения.
«Мы надеемся, что инициатива будет принята», — добавил Леонов.
Ранее Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для хозяев потенциально опасных собак, которые не надевают питомцам намордники и поводки. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с НСН прокомментировал эту инициативу.