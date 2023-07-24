В ГД предложили штрафовать владельцев за нежелание надевать на опасных собак намордники

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов рассказал о законопроекте, согласно которому владельцев собак могут начать штрафовать за выгул потенциально опасных питомцев без намордников и поводков.

В беседе с «Парламентской газетой» Леонов, который является соавтором законопроекта, заявил, что размер штрафа составит от 1 до 3 тыс. рублей.

Как отметил депутат, в правительстве подготовили положительный ответ на документ с некоторыми замечаниями. Законопроект внесут в Госдуму после их устранения.

«Мы надеемся, что инициатива будет принята», — добавил Леонов.

Ранее Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для хозяев потенциально опасных собак, которые не надевают питомцам намордники и поводки. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с НСН прокомментировал эту инициативу.