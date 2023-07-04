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Специалист Гарипов поддержал идею увеличения штрафов для водителей электросамокатов

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Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов выразил мнение, что действующих штрафов для водителей электросамокатов может быть недостаточно.
Специалист Гарипов поддержал идею увеличения штрафов для водителей электросамокатов
  • Gettyimages.ru
  • © Petko Ninov

«Новые ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ) уже введены, и теперь требуется, чтобы они заработали. Для этого существует два пути: ограничительно-запретительный (штрафы) и информационно-разъяснительный (школы, инструкции, специальные приложения)», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в случае с арендой должны работать и ограничения по возрасту.

Как отметил Гарипов, в настоящее время в ПДД закреплены приоритетные места передвижения на электросамокатах, требования к оснащению самоката, ограничения по весу и скорости.

«Получает распространение новый дорожный знак «Движение на СИМ запрещено». По новым ПДД, дети в возрасте от семи до 14 лет могут ездить на самокате только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Выезд на проезжую часть для них запрещён», — заключил эксперт.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН прокомментировала известие о том, что Минтранс намерен внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт о штрафах для водителей электросамокатов за нарушение ПДД.

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