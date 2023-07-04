Специалист Гарипов поддержал идею увеличения штрафов для водителей электросамокатов
- Gettyimages.ru
- © Petko Ninov
«Новые ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ) уже введены, и теперь требуется, чтобы они заработали. Для этого существует два пути: ограничительно-запретительный (штрафы) и информационно-разъяснительный (школы, инструкции, специальные приложения)», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в случае с арендой должны работать и ограничения по возрасту.
Как отметил Гарипов, в настоящее время в ПДД закреплены приоритетные места передвижения на электросамокатах, требования к оснащению самоката, ограничения по весу и скорости.
«Получает распространение новый дорожный знак «Движение на СИМ запрещено». По новым ПДД, дети в возрасте от семи до 14 лет могут ездить на самокате только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Выезд на проезжую часть для них запрещён», — заключил эксперт.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН прокомментировала известие о том, что Минтранс намерен внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт о штрафах для водителей электросамокатов за нарушение ПДД.