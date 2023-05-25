Мишустин: кабмин России подготовил Концепцию технологического развития до 2030 года

Российское правительство разработало и утвердило Концепцию технологического развития России до 2030 года. Распоряжение о её утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Согласно документу, к концу третьего десятилетия XXI века Россия должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий», — сказано в заявлении. Среди целей концепции указаны достижение технологического суверенитета, переход к инновационно ориентированному экономическому росту и технологическое обеспечение устойчивого развития производственных систем. 10 мая стало известно, что в Москве более 200 млн рублей выделили бизнесу на разработку различных инновационных решений в социальной сфере.