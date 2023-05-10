Москва выделила более 200 млн рублей на реализацию технологических стартапов

В Москве более 200 млн рублей выделили бизнесу на разработку различных инновационных решений в социальной сфере.

Размер выплат на одно тестовое испытание доходит до 2 млн рублей, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы уточнили, что в настоящее время испытания инновационных и высокотехнологичных решений проходят на базе московских больниц, школ, социальных и реабилитационных центров, строительных предприятий, объектов ЖКХ и других городских организаций.

Программа грантовой помощи технологическим стартапам запущена в апреле 2022 года. Её действие продлили до декабря 2023-го.

Ранее НСН сообщала, что Москва сотрудничает с 250 социальными НКО.