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«Известия»: российский бизнес предлагает уничтожать фальсифицированные товары

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Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС) предлагает уничтожать фальсифицированные товары всего спектра промышленной и потребительской продукции.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки в закон «О техническом регулировании».

Отмечается, что в середине апреля рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества рассмотрела поправки в закон «О техническом регулировании», автором которых является АПТС.

Так, предлагается не только уничтожать поддельные товары, но и определять фальсификат как продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

В конце июня глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с фальсификацией продуктов.

Он заявил, что в колбасе, например, дорогое мясо подменяют большее дешёвым, а в молочные продукты вместо молочных жиров добавляют растительные или животные.

По его словам, данные манипуляции вычисляют через электронные системы, где видно, сколько молока поступило на предприятие, сколько переработано и сколько вышло готовой продукции.

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