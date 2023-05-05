«Известия»: российский бизнес предлагает уничтожать фальсифицированные товары
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки в закон «О техническом регулировании».
Отмечается, что в середине апреля рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества рассмотрела поправки в закон «О техническом регулировании», автором которых является АПТС.
Так, предлагается не только уничтожать поддельные товары, но и определять фальсификат как продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.
В конце июня глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с фальсификацией продуктов.
Он заявил, что в колбасе, например, дорогое мясо подменяют большее дешёвым, а в молочные продукты вместо молочных жиров добавляют растительные или животные.
По его словам, данные манипуляции вычисляют через электронные системы, где видно, сколько молока поступило на предприятие, сколько переработано и сколько вышло готовой продукции.