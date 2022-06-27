В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с фальсификацией продуктов

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с фальсификацией продуктов.
В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с фальсификацией продуктов
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В беседе с «Российской газетой» он заявил, что в колбасе, например, дорогое мясо подменяют большее дешёвым, а в молочных продуктах вместо молочных жиров добавляют растительные или животные.

Как отметил Данкверт, такие манипуляции вычисляют через электронные системы, где видно, сколько молока поступило на предприятие, сколько переработано и сколько вышло готовой продукции.

«Наш бизнес по-прежнему не гнушается приёмами, которые позволяют фальсифицировать продукцию, заменять одни ингредиенты другими. Но сегодня мы видим по электронным системам весь производственный контроль на предприятии — делались ли исследования на безопасность и качество, в каких лабораториях и т. д. В электронных системах содержится вся информация о товаре от поля до прилавка. Это гораздо эффективнее плановых проверок», — добавил он.

Ранее Newinform сообщал, что специалисты Роскачества провели проверку, показавшую, что качество мороженого в стране ухудшилось по сравнению с предыдущими годами.

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