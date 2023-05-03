Собянин: в столице запустили около 50 сервисов ИИ для обработки рентгеновских снимков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных медучреждениях время анализа результатов маммографии сократилось в восемь раз за счёт сервисов искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает НСН.

Собянин отметил, что всего столичным рентгенологам помогают около 50 таких сервисов. Алгоритм определяет на изображениях признаки рака лёгкого, COVID-19, инсульта и других заболеваний.

Первые сервисы обработки рентгеновских снимков при помощи ИИ запустили в столице в 2020 году. По словам Собянина, таким образом уже обработано свыше 9 млн изображений.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области запустили интернет-портал «Паллиативная помощь».