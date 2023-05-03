Собянин: в столице запустили около 50 сервисов ИИ для обработки рентгеновских снимков
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Собянин отметил, что всего столичным рентгенологам помогают около 50 таких сервисов. Алгоритм определяет на изображениях признаки рака лёгкого, COVID-19, инсульта и других заболеваний.
Первые сервисы обработки рентгеновских снимков при помощи ИИ запустили в столице в 2020 году. По словам Собянина, таким образом уже обработано свыше 9 млн изображений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области запустили интернет-портал «Паллиативная помощь».