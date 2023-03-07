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Путин провёл встречу с врио губернатора Запорожской области Балицким

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Российский президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.
Путин провёл встречу с врио губернатора Запорожской области Балицким
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Балицкий обсудили развитие Запорожской области, функционирование экономики хозяйствующих субъектов, а также другие вопросы социально-экономической ситуации, передаёт РИА Новости.

Также были затронуты вопросы развития сельского хозяйства и безопасности. 

Врио главы региона также поставил перед Путиным вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Балицкий намерен 7 марта обсудить с Путиным вопрос статуса добровольческих батальонов.

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