Путин провёл встречу с врио губернатора Запорожской области Балицким
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Балицкий обсудили развитие Запорожской области, функционирование экономики хозяйствующих субъектов, а также другие вопросы социально-экономической ситуации, передаёт РИА Новости.
Также были затронуты вопросы развития сельского хозяйства и безопасности.
Врио главы региона также поставил перед Путиным вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова, добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Балицкий намерен 7 марта обсудить с Путиным вопрос статуса добровольческих батальонов.