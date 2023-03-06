Балицкий намерен 7 марта обсудить с Путиным вопрос статуса добровольческих батальонов

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым-24» заявил, что рассчитывает обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным вопрос статуса добровольческих батальонов.

Он отметил, что 7 марта у него назначена встреча с президентом.

«Буду просить президента, чтобы он включился уже с его позиции, потому что все понимают, что батальоны нужны, что добровольцы нужны», — цитирует его ТАСС.

По словам Балицкого, неурегулированный вопрос о статусе добровольческих батальонов осложняет получение ими вооружения, в связи с чем в батальоне оно в основном трофейное.

«Нам нужна хорошая техника», — подчеркнул он.

6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин, возможно, встретится 7 марта с Балицким.