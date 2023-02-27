В Калининградской области ввели новый мусоросортировочный комплекс

В Калининградской области ввели в эксплуатацию объект обработки ТКО мощностью 30 тыс. т в год.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Российского экологического оператора.

«Для Калининградской области это первый мусоросортировочный комплекс, введённый в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, объект оснащён оборудованием отечественного производства.

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