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В Калининградской области ввели новый мусоросортировочный комплекс

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В Калининградской области ввели в эксплуатацию объект обработки ТКО мощностью 30 тыс. т в год.
В Калининградской области ввели новый мусоросортировочный комплекс
  • Gettyimages.ru
  • © Ziga Plahutar

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Российского экологического оператора.

«Для Калининградской области это первый мусоросортировочный комплекс, введённый в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, объект оснащён оборудованием отечественного производства.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

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