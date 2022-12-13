Машиностроительные предприятия Москвы увеличили выпуск продукции более чем на треть

Столичные предприятия машиностроительной отрасли увеличили выпуск продукции более чем на треть, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает kp.ru.

«За десять месяцев 2022 года они выпустили на 35,9% больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время они поставили заказчикам товаров на 127 млрд рублей — это на 14% превышает показатель сопоставимого периода 2021 года», — сказал Ефимов.

Он отметил, что такой рост можно объяснить в том числе поддержкой со стороны города.

Также стало известно, что парк промышленных инноваций «Лаишево» введут в эксплуатацию в начале следующего года. Как передаёт «Бизнес Online», об этом на брифинге в кабмине Татарстана заявил гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Общая площадь парка составляет 116 га. На территории уже работает три компании из сфер электроники, фармацевтики, медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что особая экономическая зона «Дубна» привлекла около 67 млрд рублей инвестиций за 17 лет работы, а также обеспечила рабочие места для 5 тыс. специалистов.