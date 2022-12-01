ОЭЗ «Дубна» привлекла 67 млрд рублей инвестиций за 17 лет работы

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Особая экономическая зона «Дубна» привлекла около 67 млрд рублей инвестиций за 17 лет работы, а также обеспечила рабочие места для 5 тыс. специалистов.
ОЭЗ «Дубна» привлекла 67 млрд рублей инвестиций за 17 лет работы
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня это зона общей площадью 279 га с инфраструктурой, насчитывающей более 360 объектов», — заявила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова в ходе форума «Новая экономика», организованного РБК.

Всего в Подмосковье пять ОЭЗ — «Кашира», «Максимиха», «Исток», «Ступино Квадрат» и «Дубна».

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.

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