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В Минвостокразвития сообщили, что на получение «арктического гектара» поступило более 10 тысяч заявок

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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в кулуарах XII международного форума «Арктика: настоящее и будущее» заявил, что на получение «арктического гектара» поступило уже более 10 тыс. заявок.
В Минвостокразвития сообщили, что на получение «арктического гектара» поступило более 10 тысяч заявок
  • РИА Новости

«По программе «Гектар» поступило более 10 тыс. заявлений на получение гектара в арктических регионах. Уже заключено более 3,2 тыс. договоров на право пользования землёй. 69% участников программы строят на своей земле жильё, 11% реализуют сельскохозяйственные проекты, около 20% — создают бизнесы, в том числе объекты туристического сервиса», — сообщил Чекунков «Российской газете».

Получить землю можно в шести регионах — в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Карелии, Коми и в Архангельской области.

Ранее НСН сообщала, что 32 компаниям со статусами промкомплексов и технопарков предоставлены в Москве земельные участки в аренду по льготным ставкам — 0,3% и 0,01% от их кадастровой стоимости соответственно.

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