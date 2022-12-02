Врач Хорошев рассказал, что делать при обморожении

Врач, военный хирург Владимир Хорошев рассказал, что в случае обморожения важно не допускать ошибки.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что ни в коем случае нельзя растирать снегом участок кожи, побледневший от мороза.

Также не рекомендуется использовать горячую и очень тёплую воду, прикладываться к обогревателям, батареям и печкам.

Пострадавшего человека необходимо завести в отапливаемое помещение, напоить подслащённым горячим чаем или кофе, поместить поражённые части тела в тёплую воду.

Как отметил Хорошев, лучше воспользоваться возможностью обратиться к врачу или фельдшеру.

Ранее URA.RU сообщало, что автомобилистов Челябинской и Курганской областей предупредили о сложной ситуации на трассах до 4 декабря из-за аномальных холодов.