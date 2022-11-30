Аналитик Егоров предупредил о появлении мошеннических сайтов по продаже билетов в преддверии праздников

Ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков в компании Group-IB Евгений Егоров предупредил, что в преддверии новогодних праздников появляется много мошеннических сайтов по продаже билетов или товаров.

«Для большей убедительности злоумышленники используют таймер на сайте, который отсчитывает время до конца скидок. Также популярны опросы от имени крупных брендов, после прохождения которых вас перенаправят на фишинговый ресурс или ресурс с вредоносным программным обеспечением», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, лучше совершать покупки на официальных сайтах компаний.

Как отметил Егоров, есть сервисы, с помощью которых можно проверить подлинность сайта.

Также эксперт советует опасаться электронных писем с информацией, что пользователь якобы выиграл новогодний подарок. В них может содержаться ссылка на мошеннический ресурс или файл с вредоносным ПО.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.