Риелтор Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке жилья

Основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев посоветовал проявлять осмотрительность при покупке жилья.

«Приобретать жильё в новостройках имеет смысл, если в проектной декларации объекта срок ввода дома в эксплуатацию планируется на ближайший год, а не позже», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его мнению, в последнее время сегмент вторичного жилья вёл себя идеально по сравнению с сегментом первички.

«Там люди, которым нужно было продавать, осознавали, что спрос падает, и стали снижать цены. В связи с этим мы потом увидели начало снижения цен на вторичном рынке в ряде регионов России», — уточнил Апрелев.

Как добавил эксперт, первичный рынок застройщики пытались удержать, и цены не снижались.

«Поэтому разумный покупатель делал что? Правильно, покупал там, где дешевле, и там, где жильём можно сразу пользоваться», — заключил Апрелев.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.