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Собянин назвал ситуацию с распространением COVID-19 в Москве спокойной

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве сейчас спокойная.
Собянин назвал ситуацию с распространением COVID-19 в Москве спокойной
  • РИА Новости

«Небольшой объём заболеваний, от 500 до 1 тыс. человек. Это минимальные значения, по сути дела, за все предыдущие периоды... Можно считать, что сегодня ситуация более-менее спокойная», — заявил Собянин в интервью РИА Новости.

Он заявил о готовности Москвы к возможным осложнениям ситуации в осенне-зимний период.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ).

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о симптомах штамма коронавируса «цербер», отметив его высокую контагиозность.

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